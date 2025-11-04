Celebrará Gobierno Municipal el 105 aniversario del Club Kentucky con evento cultural en la avenida Juárez

Publicidad - LB2 -

Habrá música en vivo, gastronomía y actividades gratuitas como parte del rescate del Corredor Turístico del Centro.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, en coordinación con empresarios de la avenida Juárez, anunció la realización de un evento especial para conmemorar el 105 aniversario del icónico Club Kentucky, uno de los establecimientos con mayor valor histórico en la frontera.

La celebración se llevará a cabo el próximo sábado 8 de noviembre, en un ambiente familiar, gratuito y con una amplia oferta cultural y gastronómica.

La directora de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño, explicó en conferencia de prensa que esta actividad forma parte del programa de reactivación del Corredor Turístico y Gastronómico de la avenida Juárez, cuyo objetivo es fortalecer la economía local y poner en valor el patrimonio cultural del Centro Histórico.

“Celebrar los 105 años del Club Kentucky es reconocer una historia viva de nuestra frontera. Es un homenaje a las tradiciones que nos definen y al papel que Juárez ha jugado en el turismo binacional”, señaló Maldonado, al destacar que la jornada tendrá una duración de 4:00 de la tarde a 1:00 de la mañana, y contará con la participación de más de 20 establecimientos locales, música en vivo, presentaciones de DJs y escenarios alternos.

Sergio Peña, propietario del Club Kentucky, destacó que el lugar —fundado en 1920— es reconocido como la cuna original del cóctel margarita, lo que le ha dado proyección internacional como parte de la oferta turística histórica de la ciudad. “El Kentucky es parte de la memoria colectiva de Juárez y El Paso. Por aquí han pasado artistas, músicos y celebridades. Hoy queremos compartir esa historia con nuestra comunidad”, expresó.

El operativo logístico estará a cargo de dependencias municipales como Protección Civil, Seguridad Vial, Limpia, Bomberos y Cruz Roja, para garantizar un ambiente seguro para todos los asistentes. Así lo informó Sergio Rodríguez, titular de Protección Civil, quien precisó que se implementará un dispositivo preventivo con personal capacitado y vigilancia en el perímetro del evento.

Durante el anuncio también participaron representantes de la iniciativa privada y promotores culturales de la zona centro, como Luis Vázquez, de Seguridad Vial; Jesús Gil, y empresarios como Alberto Martínez, Daniel Poquillo, Israel Pom y DJ Adrián Trujillo (DJ Town), quien celebró que este tipo de actividades formen parte del proyecto “Juárez en la Juárez”, que busca revitalizar la identidad fronteriza a través del arte, la música y la convivencia.

“Este tipo de festividades nos devuelve el alma de la Juárez. Es un espacio para convivir, bailar y celebrar lo que somos como frontera”, expresó DJ Town, al invitar a la ciudadanía a asistir y participar de esta noche especial que honra una tradición centenaria en el corazón de la ciudad.

