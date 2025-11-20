Celebran miles de juarenses el 115 aniversario de la Revolución Mexicana con desfile patriótico

Publicidad - LB2 -

Pese al clima adverso, más de 3 mil personas participaron en el tradicional desfile cívico en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Con entusiasmo y un fuerte sentido de identidad nacional, miles de juarenses salieron a las calles este 20 de noviembre para presenciar el desfile conmemorativo por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, una de las fechas más significativas en la historia del país.

A pesar del clima adverso, el evento transcurrió sin contratiempos, logrando convocar a familias completas a lo largo de la calle Independencia, desde la intersección con Costa Rica hasta Colombia.

En el desfile participaron cerca de 50 contingentes, conformados por instituciones educativas de nivel básico, medio y superior, además de elementos de las fuerzas armadas y corporaciones de seguridad pública.

En total, se estima que alrededor de 3 mil personas desfilaron, entre estudiantes, docentes, personal administrativo, elementos militares y civiles organizados.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar presidió el acto cívico desde el pódium de honor, acompañado por funcionarios municipales y representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes destacaron la importancia de preservar este tipo de celebraciones para fortalecer la memoria histórica y los valores cívicos entre las nuevas generaciones.

Entre las escenas más ovacionadas por el público destacaron las presentaciones de escoltas, bandas de guerra, números deportivos y carros alegóricos inspirados en momentos clave del movimiento revolucionario.

Los asistentes, muchos de ellos ataviados con ropa alusiva a la época, se mostraron emocionados al ver a niños y jóvenes desfilar con orgullo portando trajes típicos o uniformes escolares.

“Qué bonito que no se pierdan las tradiciones de nuestro país”, expresó Clara Pérez, quien asistió al evento con sus tres hijos pequeños. Como ella, muchas familias aprovecharon el día para compartir una experiencia cívica y cultural, en un ambiente festivo y resguardado por miembros del 5º Regimiento de Caballería, quienes vigilaron el desarrollo del evento sin que se reportaran incidentes.

El desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana en Ciudad Juárez no sólo mantuvo viva la tradición, sino que también permitió reafirmar el compromiso de la comunidad con su historia y valores patrios.

La participación activa de instituciones educativas y corporaciones gubernamentales evidencia el interés por mantener este tipo de eventos como parte del tejido cultural y social de la ciudad fronteriza.

