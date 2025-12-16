Celebran locatarios del Mercado Calzada del Río su posada decembrina

Publicidad - LB2 -

Autoridades y comerciantes destacan trabajo conjunto y convivencia durante el cierre de año

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Locatarios del Mercado Calzada del Río celebraron su posada navideña en el Salón de Eventos Terranostra, ubicado sobre la calle Libramiento, como parte de las actividades de convivencia por la temporada decembrina.

Al encuentro asistió el director de Regulación Comercial, Óscar Guevara, quien agradeció la invitación y destacó la coordinación que se ha mantenido entre la dependencia municipal y los comerciantes del mercado.

“Hemos hecho una sinergia muy importante con los locatarios, somos muy buen equipo y la Dirección siempre estará para resolverles cualquier conflicto”.

Durante el festejo, también se reconoció el respaldo que el Gobierno Municipal ha brindado al mercado a lo largo del año, así como la disposición para mantener el diálogo y la atención a las necesidades del sector comercial.

Por su parte, Carmen Magallanes, líder del Mercado Calzada del Río, expresó su agradecimiento tanto a la Dirección de Regulación Comercial como al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, por el acompañamiento institucional que, dijo, ha sido constante.

“Esperamos seguir trabajando este próximo año con armonía y salud, como siempre lo hemos hecho”.

La posada incluyó alimentos, bebidas, postres y un espectáculo de payasos, además de música, lo que permitió a las y los asistentes disfrutar de un ambiente familiar y de convivencia para cerrar el año.

Este tipo de celebraciones forman parte de los espacios de encuentro entre autoridades y comerciantes, con el objetivo de fortalecer la organización interna de los mercados y el trabajo conjunto de cara al próximo año.

