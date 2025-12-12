Celebran juarenses la aparición de la Virgen de Guadalupe con fervor y tradiciones

Publicidad - LB2 -

Miles de fieles abarrotaron la Catedral entre danzas, comida típica y oración.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – En una de las celebraciones religiosas más arraigadas de la frontera norte, miles de juarenses se congregaron este 12 de diciembre en el centro histórico de Ciudad Juárez para conmemorar el 494 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Desde temprana hora, la Catedral lució rodeada de peregrinaciones, danzas tradicionales y una atmósfera cargada de devoción y fervor popular.

Fieles provenientes de diversos puntos de la ciudad marcharon por las calles rumbo al corazón del centro histórico, muchos de ellos portando estandartes guadalupanos, veladoras, flores y vestimentas alusivas a la celebración.

La explanada de la Catedral se convirtió en un punto de encuentro no solo espiritual, sino también comunitario, donde la fe se mezcló con la cultura y la tradición.

Las danzas de los matachines, con sus coloridos trajes y sonidos de tambores, marcaron el ritmo de la festividad.

Alrededor del templo, comerciantes aprovecharon la afluencia para ofrecer una gran variedad de alimentos típicos mexicanos, como tamales, enchiladas, gorditas y champurrado, mientras que otros vendían rosarios, imágenes religiosas y recuerdos de la Virgen Morena.

Familias enteras se instalaron en los alrededores para participar en la festividad, algunas para agradecer favores recibidos y otras para elevar peticiones personales.

“Desde que tengo memoria he venido el 12 de diciembre a honrar a la Virgencita, y en esta ocasión no podía ser la excepción”, comentó Juanita Saldaña, devota juarense, visiblemente emocionada por poder participar una vez más en esta tradición.

Blanca Domínguez, otra fiel asistente, explicó que acudió para pedir por la salud de su hijo adolescente, recientemente diagnosticado con diabetes. “Tengo mucha fe en la Virgen, sé que me escuchará y le devolverá la salud a mi hijo”, expresó entre lágrimas.

Testimonios como estos se repitieron a lo largo del día entre quienes se acercaban al altar guadalupano con esperanza y fe.

El evento también representó una importante oportunidad económica para vendedores locales, quienes registraron una alta demanda de sus productos.

“Pos mire, gracias a Dios tenemos una buena venta”, declaró Juanita Andrade, quien ofrecía gorditas laguneras recién preparadas, acompañadas de lechuga, papa, carne molida y el tradicional toque fronterizo.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de Vialidad implementaron un operativo especial en la zona centro.

Las autoridades reportaron saldo blanco hasta el cierre de la jornada, permitiendo que la festividad transcurriera con tranquilidad, respeto y una profunda expresión de identidad religiosa y cultural entre los juarenses.

