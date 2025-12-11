Celebran Festejo Navideño en Riberas del Bravo con más de 3 mil asistentes

Publicidad - LB2 -

El evento forma parte de la estrategia Cruzada por Riberas para fortalecer el tejido social en zonas prioritarias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Más de 3 mil personas se dieron cita este jueves en el fraccionamiento Riberas del Bravo para participar en el Tradicional Festejo Navideño, organizado por el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano, como parte de la estrategia de regeneración urbana y social Cruzada por Riberas.

Durante el evento, que tuvo lugar en la Estación de Policía del Distrito Riberas del Bravo, se entregaron mil 500 regalos a niñas y niños de la comunidad, gracias al respaldo de empresas, organismos empresariales y asociaciones civiles, así como a la participación especial del Santa Bombero, personaje representado por elementos de la Dirección General de Protección Civil.

En representación del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, acudió su esposa Rubí Enríquez, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, quien destacó que este evento se ha consolidado como una tradición impulsada por el gobierno local durante cuatro años consecutivos. “Este festejo representa un momento de alegría, pero también un compromiso permanente con las familias de Riberas del Bravo, una de las zonas prioritarias para nuestra administración”, expresó.

Por su parte, la directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, señaló que el festejo no es un acto aislado, sino parte de la estrategia integral Cruzada por Riberas, que busca atender las necesidades de esta comunidad desde un enfoque transversal. “Aquí se refleja el esfuerzo de todas las dependencias municipales, pero también la participación activa de los comités de vecinos, lo cual ha sido fundamental para fortalecer el tejido social”, apuntó.

El programa incluyó presentaciones de villancicos, pinta caritas, actividades recreativas para todas las edades, así como dinámicas de convivencia familiar. Además de los regalos, se ofrecieron momentos de entretenimiento y esparcimiento que propiciaron una atmósfera festiva y segura para los asistentes.

El Gobierno Municipal agradeció públicamente a las empresas y organizaciones que hicieron posible este evento mediante donaciones y colaboración logística. Entre ellas destacan: Pejorza, AMPI, Asociación de Ingenieros Civiles, Enalte, RUBA, American Industries, Templer, Unión Caromo, VCE Games, Anglo, Del Río, Brassa, Smart, Perches, Oxxo, entre otras.

Esta celebración navideña forma parte del cierre de actividades anuales dentro de la Cruzada por Riberas, estrategia que busca atender de manera integral las problemáticas sociales, de infraestructura y convivencia comunitaria en esta zona del oriente de la ciudad. Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con acciones que promuevan entornos más seguros, participativos y con mejores condiciones para las familias juarenses.

