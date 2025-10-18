Celebran el primer Festival Veracruz del Norte

Publicidad - LB2 -

Con una muestra de cultura, gastronomía y tradición, se llevó a cabo el primer Festival Veracruz del Norte, organizado por la asociación civil Congreso Ciudadano y el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Subsecretaría de Turismo en la Zona Norte.

Ciudad Juárez, Chih .- El evento tuvo lugar en el lobby de la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, donde decenas de asistentes, muchos de ellos originarios de Veracruz, se dieron cita para celebrar sus raíces y compartir su riqueza cultural con la comunidad juarense.

La ceremonia inaugural fue encabezada por Carlos Ernesto Ortiz Villegas, representante de la Oficina de la Gubernatura en Ciudad Juárez; Jorge Chávez, subsecretario de Turismo; y Julio Vallecillo, presidente del Congreso Ciudadano.

En su mensaje, Ortiz Villegas destacó la importancia de reconocer y celebrar a la comunidad veracruzana en la región.

“Estamos en un evento de una comunidad veracruzana. El Veracruz del Norte. Es una fiesta con comida, música, bailables y venta de artículos típicos. Invitamos a todas las familias a disfrutar de esta celebración que honra nuestras raíces”, señaló

Durante el festival, se instalaron módulos de venta con productos artesanales y platillos típicos como tamales, picaditas, pan de elote y café veracruzano.

Además, se presentaron bailables tradicionales, música en vivo y actividades culturales que llenaron de alegría el recinto.

Este evento busca consolidarse como un espacio anual de encuentro, identidad y celebración para la comunidad veracruzana en el norte del país.

