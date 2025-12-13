Celebra SSPM graduación de 104 participantes del programa Valórate en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Familias concluyeron un proceso de tres meses enfocado en fortalecer la comunicación, el respeto y la armonía en el hogar

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través de la Dirección de Prevención Social, llevó a cabo la ceremonia de graduación de 104 personas, entre madres, padres de familia y sus hijas e hijos, quienes concluyeron de manera satisfactoria el programa “Valórate”, desarrollado en las instalaciones del CBTIS 128.

El evento se realizó en un ambiente de convivencia familiar y contó con la presentación especial de la Rondalla Estudiantil del CBTIS 128, que interpretó tres temas musicales y logró emocionar a las y los asistentes, quienes respondieron con un cálido aplauso en reconocimiento a su participación artística.

Durante aproximadamente tres meses, policías municipales, trabajadores sociales y psicólogos trabajaron de forma conjunta con las familias participantes, brindándoles herramientas prácticas y espacios de reflexión orientados a mejorar la comunicación, fomentar el respeto mutuo y fortalecer la convivencia en el núcleo familiar.

Las autoridades destacaron que el objetivo principal del programa es reconstruir y fortalecer el tejido social en la comunidad fronteriza, a partir del acompañamiento directo a las familias y la promoción de valores que contribuyan a entornos más sanos y pacíficos.

El director de Prevención Social, Antonio Salas Martínez, fue el encargado de cerrar la ceremonia con un mensaje dirigido a las y los graduados, en el que reconoció el esfuerzo, la constancia y los sacrificios realizados para completar el taller, subrayando que el aprendizaje adquirido tendrá un impacto positivo en su vida personal y familiar.

Salas Martínez señaló que la conclusión del programa no representa únicamente un logro formativo, sino el compromiso de familias que decidieron invertir en su bienestar emocional y social, convirtiéndose en agentes de cambio dentro de su comunidad.

Finalmente, la SSPM refrendó su compromiso de continuar impulsando programas preventivos y de proximidad social, enfocados en la construcción de entornos seguros, el desarrollo integral de las familias y la promoción de una cultura de paz en Ciudad Juárez.

