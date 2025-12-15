Celebra Mercado Toronja Roja posada con locatarios en la colonia El Granjero

Publicidad - LB2 -

Autoridades municipales reiteran respaldo a mercados públicos de Ciudad Juárez

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Locatarias y locatarios del Mercado Toronja Roja celebraron este fin de semana su posada navideña en el espacio que ocupan sobre la calle Melón, en la colonia El Granjero, como parte de las actividades de convivencia de fin de año.

Durante el evento, el director de Regulación Comercial, Óscar Guevara, destacó que el Gobierno Municipal mantendrá el trabajo coordinado con los mercados de la ciudad, al señalar que la dependencia continuará brindando apoyo y acompañamiento a este sector.

“El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, no pudo acompañarnos, pero se pone a la orden para lo que necesiten, esperemos que sigan trabajando en equipo como lo han hecho siempre”.

- Publicidad - HP1

El funcionario transmitió un mensaje de buenos deseos a las y los comerciantes, al subrayar la importancia de la unidad y la organización para fortalecer la actividad económica local.

Por su parte, Brenda Puentes, líder del Mercado Toronja Roja, agradeció el respaldo constante de la Dirección de Regulación Comercial, al reconocer la disposición de la dependencia para atender las necesidades del mercado.

La posada incluyó convivencia familiar, comida, refrescos, rifas, piñatas y la participación de un conjunto musical, que amenizó la celebración navideña entre las y los asistentes.

El encuentro formó parte de las actividades tradicionales que realizan los mercados públicos de la ciudad para fortalecer la convivencia comunitaria y cerrar el año en un ambiente festivo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.