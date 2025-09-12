Celebra el Grito de Independencia en la Zona Suroriente

Publicidad - LB2 -

El Gobierno Municipal a través de la Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente, invita a la comunidad a la Gran Fiesta Mexicana que tendrá lugar en El Sauzal este próximo lunes 15 de septiembre, informó el titular de la dependencia, Víctor Mario Valencia Carrasco.

Ciudad Juárez, Chih .- “Con motivo de la celebración del Grito de Independencia es que realizaremos este evento alterno al que se llevará a cabo en el área de la Megabandera” indicó el funcionario.

Dijo que debido a la distancia, se ofrece esta oportunidad a la comunidad de este sector del municipio para que disfrute también de las tradiciones y del acto oficial para celebrar un acontecimiento que marcó la historia de México.

“Será en el campo de béisbol de El Sauzal en donde que se llevará a cabo la fiesta a partir de las 5:00 de la tarde, en la que tendremos ambiente familiar, antojitos mexicanos, pirotecnia y la presentación estelar de Los cadetes de Linares de Lupe Tijerina”, indicó.

Valencia Carrasco señaló que para este año esperan superar la cifra de asistencia que en fechas anteriores, por lo que pronostican alrededor de 5 mil visitantes de distintos poblados colindantes de la región.

