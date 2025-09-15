Celebra el Grito de Independencia en El Sauzal

Publicidad - LB2 -

El Gobierno Municipal a través de la Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente, invita a la comunidad a la Gran Fiesta Mexicana que tendrá lugar en El Sauzal hoy lunes 15 de septiembre.

Ciudad Juarez, Chih .– El titular de la dependencia, Víctor Mario Valencia Carrasco, informó que con motivo de la celebración del Grito de Independencia es que se llevará a cabo este evento alterno al que se realizará en el Monumento a las Banderas.

“Será en el campo de béisbol donde se llevará a cabo la fiesta a partir de las 5:00 de la tarde, en la que tendremos ambiente familiar, antojitos mexicanos, pirotecnia y la presentación estelar de Los cadetes de Linares de Lupe Tijerina”, indicó.

Valencia Carrasco mencionó que para este año esperan superar la cifra de asistencia de años anteriores, por lo que pronostican alrededor de 5 mil visitantes de distintos poblados colindantes de la región.

