¡Celebra el Día de Muertos en el Parque Central!

El Gobierno del Estado, en coordinación con la Secretaría de Hacienda invita a la comunidad juarense a disfrutar de la Celebración del Día de Muertos con el evento de altares “Raíces y Recuerdos: Panteón las Ánimas”, que se llevará a cabo en el Parque Central Poniente, del 30 de octubre al 2 de noviembre.

Ciudad Juárez, Chih .- Martha Amaya, jefa administrativa de la Representación de la Oficina de la Gubernatura, señaló que esta iniciativa busca revalorar las tradiciones mexicanas, fortalecer los lazos familiares y rendir homenaje a quienes ya no están.

Leticia Enderi, directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, explicó que el evento contará con la participación del personal de las distintas dependencias de Gobierno del Estado, que construirá altares inspirados en leyendas, personajes y costumbres chihuahuenses.

Esta acción también busca posicionar a las y los colaboradores de la administración estatal como agentes de cambio, al demostrar que el servicio público va más allá de sus labores cotidianas.

Como parte del compromiso social que acompaña a esta celebración, cada una de las dependencias en la zona norte se sumará a la entrega de apoyos e insumos de limpieza a más de 100 casas hogares de Ciudad Juárez, como una forma de retribuir a la ciudadanía.

En esta edición los criterios de evaluación se centrarán en que los altares transmitan historias o leyendas propias del estado de Chihuahua, con el fin de destacar la creatividad, el simbolismo y el respeto por la tradición.

Aunque los ganadores del concurso de altares no recibirán un incentivo económico por ser empleados del Gobierno del Estado, se les otorgará un reconocimiento especial mediante días de asueto, con tres días para el primer lugar, dos para el segundo y uno para el tercero.

Las visitas del público en general podrán realizarse de 16:00 a 22:00 horas en las instalaciones del Parque Central; por las mañanas se dará preferencia a grupos escolares de educación básica, para fomentar desde la infancia el valor de las tradiciones mexicanas.

