Celebra Desarrollo Económico su quinta edición del Encuentro de Emprendimiento 2025

La Dirección General de Desarrollo Económico llevó a cabo la quinta edición del Encuentro de Emprendimiento 2025.

Ciudad Juárez, Chih .- “Este evento se realiza cada dos meses para acompañar, en este caso, a las y los jóvenes profesionistas, pues queremos que tengan el acompañamiento para que puedan emprender en lo que ellos están estudiando”, indicó la directora general de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño.

Dijo que con la suma de esta convocatoria a las anteriores ediciones, se logró casi 1400 acompañamientos al emprendedurismo de negocios, acción que tiene como objetivo monitorear los avances de cada una de las solicitudes.

Por su parte, el regidor coordinador de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, Alejandro Daniel Acosta Aviña, comentó que se tiene la idea de hacer un proyecto en conjunto con la dependencia, como apoyo para emprendedores que no tengan la suficiencia económica.

“Traemos la idea de impulsar una bolsa que brinde ayuda a las y los emprendedores jóvenes. Es algo que sería muy padre porque entonces, arroparían todos los trabajos que se vienen haciendo; por ejemplo, los talleres de capacitaciones y de emprendedurismo que son padrísimos”, señaló.

El grueso de la economía en el país la tienen las pequeñas empresas, entonces, ahí es donde hay que apostarle, porque es donde se genera mayor desarrollo económico y mayor bienestar en nuestra sociedad, subrayó el funcionario.

La coordinadora de Recursos Humanos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) destacó que para la actual administración municipal el bienestar integral de las juventudes es prioridad.

“Es muy importante que tengan todas las oportunidades de crecimiento profesional, personal y económico, ya que ustedes no son el futuro, ustedes son el presente activo, creativo, y valiente que este mundo necesita”, enfatizó.

Asimismo, invitó a las y los presente a seguir creyendo, creando y emprendiendo, así como a nunca aceptar que alguien les diga que no pueden hacer algo.

“La historia está llena de personas jóvenes que cambiaron el mundo, nada más nos falta dar el primer paso. Es un orgullo para este Gobierno Municipal, ver que se valora la inteligencia, emprendimiento, creatividad, ingenio y, sobre todo, las ganas de salir adelante”, agregó.

En el evento estuvo Germán Vázquez Mendoza, director general de la Escuela de Negocios UMBRAL, plantel sede del encuentro; y la directora de Micro Pequeñas y Medianas Empresas, Blanca Camacho Santoyo.

