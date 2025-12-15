Celebra Consejo del Adulto Mayor posada con convivencia en San Isidro

Adultas y adultos mayores compartieron baile, alimentos y obsequios en un encuentro de integración comunitaria
Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Consejo del Adulto Mayor celebró este fin de semana su posada navideña en la comunidad de San Isidro, en un convivio marcado por la alegría, el baile y la unión entre las y los participantes.
Al evento asistió el director de Atención Ciudadana del Suroriente, Víctor Mario Valencia Carrasco, quien acompañó a las personas adultas mayores durante la celebración y destacó la importancia de fortalecer los espacios de convivencia para este sector de la población.
“Siguiendo las instrucciones del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, reafirmo el compromiso de convivir, acompañar y celebrar a quienes, con su experiencia y sabiduría, han dado forma a nuestra comunidad”.
El funcionario subrayó que este tipo de encuentros fomentan la inclusión intergeneracional y refuerzan los lazos comunitarios, al reconocer el valor social y humano de las personas adultas mayores.
“Este encuentro nos recuerda que todas las generaciones suman, que la inclusión se construye compartiendo y que juntos transformamos cada momento en una verdadera fiesta del corazón”.
Durante la posada, las y los asistentes disfrutaron de comida, refrescos y la entrega de obsequios, en un ambiente de convivencia que permitió cerrar el año con un mensaje de reconocimiento y acompañamiento hacia quienes forman parte activa del Consejo del Adulto Mayor.
