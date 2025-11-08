Catean vivienda en la colonia Felipe Ángeles tras ataque a la Patrulla Fronteriza

Publicidad - LB2 -

La búsqueda de presuntos agresores en punto fronterizo no arrojó resultados positivos; es el tercer ataque en tres días.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – En seguimiento a la más reciente agresión armada contra agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), autoridades mexicanas realizaron este viernes un cateo en una vivienda de la colonia Felipe Ángeles, al suroriente de Ciudad Juárez, sin que se encontraran personas ni objetos relacionados con el ataque.

La acción fue llevada a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y agentes del Ministerio Público Federal, con el aval de una orden de cateo emitida por un juez. El operativo se centró en una casa ubicada en las calles Huautla y Flor de Lis, donde presuntamente se habrían refugiado los sujetos que dispararon contra los agentes del CBP durante la madrugada.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con la SSPM, los hechos se registraron en el denominado marcador 5 del bordo del río Bravo, un punto en el muro fronterizo donde existe un paso irregular frecuentemente utilizado para el cruce de migrantes. Ahí, un grupo de presuntos “polleros” —traficantes de personas— intentó cruzar a un grupo de migrantes hacia territorio estadounidense. Al ser descubiertos por la Patrulla Fronteriza, realizaron disparos desde el lado mexicano antes de retirarse.

La agresión representa el tercer ataque consecutivo en igual número de días contra personal de la CBP en la misma zona. Hasta el momento, no se han reportado personas heridas, pero las autoridades mantienen vigilancia activa debido a la peligrosidad creciente en esa franja fronteriza.

El director de la Policía Municipal, César Omar Muñoz Morales, indicó que la información sobre estos eventos se mantiene en revisión. Dijo que, de forma preliminar, se tiene conocimiento de una posible detención realizada por autoridades estadounidenses en relación con los ataques, aunque aclaró que esto aún está por confirmarse oficialmente.

El cateo a la vivienda se realizó tras varias horas de espera para la obtención del mandamiento judicial correspondiente. En el lugar participaron también agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes levantaron el acta correspondiente al no encontrar evidencia incriminatoria ni personas en el domicilio inspeccionado.

Las agresiones recientes han generado preocupación entre autoridades de ambos lados de la frontera, ya que implican un nuevo nivel de violencia por parte de grupos dedicados al tráfico de personas. Mientras tanto, se reforzarán los patrullajes y labores de inteligencia en la franja del río Bravo con el objetivo de identificar a los responsables de estas acciones y frenar los cruces ilegales en zonas de alta conflictividad.

Se espera que en las próximas horas se emita información oficial sobre la supuesta detención en Estados Unidos, mientras en el lado mexicano continúan las labores de investigación.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.