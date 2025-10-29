Catean negocio en la avenida De la Raza en busca de mujeres desaparecidas

Publicidad - LB2 -

De manera extraoficial, se mencionó que la intervención se dió a petición de la Comisión Nacional de Búsqueda, con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía Zona Norte.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Elementos de la Fiscalía, acompañados por la Guardia Nacional, catearon el edificio de Betta S.A. de C.V., ubicada a la altura de la calle Apolo, muy cerca de la Lago de Pátzcuaro, sin que hasta el momento se informe de esta acción judicial.

No se proporcionaron más detalles, y solo se informó que están en busca de mujeres desaparecidas.

Se espera que, en las próximas horas, autoridades emitan, información oficial respecto a esta diligencia.

