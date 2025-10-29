Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 29, 2025
    Catean negocio en la avenida De la Raza en busca de mujeres desaparecidas

    De manera extraoficial, se mencionó que la intervención se dió a petición de la Comisión Nacional de Búsqueda, con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía Zona Norte.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Elementos de la Fiscalía, acompañados por la Guardia Nacional, catearon el edificio de Betta S.A. de C.V., ubicada a la altura de la calle Apolo, muy cerca de la Lago de Pátzcuaro, sin que hasta el momento se informe de esta acción judicial.

    De manera extraoficial se mencionó que la intervención se dio a petición de la Comisión Nacional de Búsqueda.

    No se proporcionaron más detalles, y solo se informó que están en busca de mujeres desaparecidas.

    Se espera que, en las próximas horas, autoridades emitan, información oficial respecto a esta diligencia.

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V.