Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 26, 2025 | 15:53
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Catean agentes de la Fiscalía casa del Delta 1

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Publicidad - LB2 -

    La tarde del pasado 11 de agosto, Ulises Nache Trujillo fue asesinado dentro de una tienda de conveniencia de tres disparos.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) – Elementos de la Fiscalía General del Estado catearon el domicilio de Ulises Nache Trujillo, alias “Delta 1”, líder del grupo delictivo conocido como La Empresa, y victimado el pasado 11 de agosto junto a dos elementos de la Policía Municipal que lo escoltaban.

    La información sobre la revisión en la vivienda del Delta 1 es poca, sin embargo, trascendió que un juez otorgó la orden para inspeccionar la vivienda ubicada en la calle Villa de la Cabaña, en el fraccionamiento Vilgo.

    - Publicidad - HP1

    Los agentes ministeriales fueron apoyados por Guardia Nacional y elementos del Ejército Mexicano.

    La tarde del pasado 11 de agosto, Ulises Nache Trujillo fue asesinado dentro de una tienda Oxxo y ejecutado de tres balazos; uno detrás de la oreja y dos más detrás de la cabeza, de acuerdo a las autoridades investigadoras.

    El Delta 1, fue vinculado a delitos como narcotráfico y tráfico de migrantes, los cuales, de acuerdo a las investigaciones, internaba a los Estados Unidos a través del narcotúnel asegurado el pasado mes de enero frente a la Plaza de La Mexicanidad.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo electrónico.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    01:17:01
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 038 | Rivalidad Juárez Vs Chihuahua

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  ¡Viernes candente en Ciudad Juárez!...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Chihuahua

    Primera Jornada de Salud Inclusiva para Personas con Discapacidad en Chihuahua

    El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien...
    Juárez / El Paso

    Inauguran Maru y Cruz ampliación del Aeropuerto de Ciudad Juárez

    La Gobernadora, destacó que este nuevo edificio fortalecerá la competitividad de esta frontera al...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.