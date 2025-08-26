Catean agentes de la Fiscalía casa del Delta 1

Publicidad - LB2 -

La tarde del pasado 11 de agosto, Ulises Nache Trujillo fue asesinado dentro de una tienda de conveniencia de tres disparos.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) – Elementos de la Fiscalía General del Estado catearon el domicilio de Ulises Nache Trujillo, alias “Delta 1”, líder del grupo delictivo conocido como La Empresa, y victimado el pasado 11 de agosto junto a dos elementos de la Policía Municipal que lo escoltaban.

La información sobre la revisión en la vivienda del Delta 1 es poca, sin embargo, trascendió que un juez otorgó la orden para inspeccionar la vivienda ubicada en la calle Villa de la Cabaña, en el fraccionamiento Vilgo.

- Publicidad - HP1

Los agentes ministeriales fueron apoyados por Guardia Nacional y elementos del Ejército Mexicano.

La tarde del pasado 11 de agosto, Ulises Nache Trujillo fue asesinado dentro de una tienda Oxxo y ejecutado de tres balazos; uno detrás de la oreja y dos más detrás de la cabeza, de acuerdo a las autoridades investigadoras.

El Delta 1, fue vinculado a delitos como narcotráfico y tráfico de migrantes, los cuales, de acuerdo a las investigaciones, internaba a los Estados Unidos a través del narcotúnel asegurado el pasado mes de enero frente a la Plaza de La Mexicanidad.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.