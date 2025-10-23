Catea el Ejercito vivienda de agente ministerial en Jardines del Lago

Publicidad - LB2 -

Hasta el momento las fuerzas castrenses no han informado sobre el resultado del operativo.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Elementos del Ejército Mexicano catearon la mañana de este jueves una vivienda de un presunto elemento de la policía ministerial, ubicada en el fraccionamiento Jardines del Lago.

Vecinos del lugar han dicho que el domicilio lo habita un agente de la policía ministerial, sin embargo, al respecto no se ha mencionado nada de manera oficial.

La intervención militar se centra en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Fuentes de Cibeles y Fuente de Verona, la cual se encuentra bajo resguardo de los soldados mientras se realizan las diligencias al interior.

La presencia de las fuerzas armadas en esta zona residencial ha causado expectación entre los vecinos del lugar.

Por parte de las autoridades castrenses no se ha mencionado del resultado del operativo, y ni se ha confirmado si la vivienda corresponde a un elemento de las fuerzas policiacas del estado.

