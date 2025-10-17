Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    14:49
    Capturan infraganti a dos extorsionadores cuando cobraban 50 mp

    POR Redacción ADN / Staff.
    La detención ocurrió en los términos de la flagrancia, en el cruce de las calles Provincia de Girona y Provincia Bejarín, en la colonia Cerradas de Oriente.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La Fiscalía del Estado informó que elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a dos hombres identificados como Gerardo G. A. y Ángel Fernando S. G., por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión en Ciudad Juárez.

    La detención ocurrió en los términos de la flagrancia la tarde del jueves 16 de octubre, en el cruce de las calles Provincia de Girona y Provincia Bejarín, en la colonia Cerradas de Oriente.

    De acuerdo con el reporte oficial, los sujetos fueron arrestados cuando acudieron al lugar para recoger 50 mil pesos que habían exigido a la víctima mediante una llamada telefónica, a cambio de no causar daño a uno de sus familiares.

    Tras el arresto, los agentes aseguraron el dinero y pusieron a disposición del Ministerio Público a los presuntos responsables, quien continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.

