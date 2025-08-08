Capturan en Veracruz a probable responsable de secuestro y asesinato de joven estadounidense

Publicidad - LB2 -

El cuerpo de la menor, identificada con las iniciales D.C.L.G., de 17 años de edad, fue localizado inhumado en una vivienda del fraccionamiento Urbi Villa del Cedro el 22 de julio de 2025

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Derivado del seguimiento a una carpeta de investigación, bajo la causa penal 3906/2025, elementos de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, capturaron a Óscar Manuel M. A., quien aparece como probable responsable del delito de secuestro agravado de una menor de edad, cometido en Ciudad Juárez.

Como resultado de los trabajos de inteligencia, se logró ubicar al masculino de 21 años de edad, en Tezonapa, Veracruz, en donde, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de aquella entidad, se le cumplimentó una orden de aprehensión la noche del pasado miércoles 06 de agosto.

- Publicidad - HP1

Es investigado por los hechos en los que la adolescente identificada con las iniciales D.C.L.G., de 17 años de edad, originaria de Estados Unidos, fue secuestrada, privada de la vida e inhumado su cuerpo de manera clandestina.

El 22 de julio de 2025, fue localizado el cuerpo de la adolescente en una fosa clandestina en el patio de una vivienda del fraccionamiento Urbivilla del Cedro; la necropsia de ley reveló que su muerte fue causada por asfixia por estrangulamiento.

Óscar Manuel M. A., fue trasladado a Ciudad Juárez y llevado a la audiencia inicial en donde el agente del Ministerio Público le formuló imputación por el delito de secuestro agravado.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal 3906/2025, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y fijó para el próximo lunes a las 11:30 la audiencia de vinculación o no a proceso penal.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.