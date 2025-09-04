Capacitarán el Cecati y la Canacar a choferes con la estrategia Inglés en Marcha

Publicidad - LB2 -

Con el propósito de capacitar en el idioma inglés a operadores del autotransporte de carga, el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) y la Cámara Nacional del Autotransporte de carga (Canacar), implementarán la estrategia denominada Inglés en Marcha, se dio a conocer este día en conferencia de prensa.

Ciudad Juárez, Chih .- Jacinto Borjas Castro, subdirector de la Dirección General de Centros de Formación para el trabajo en Chihuahua, dio a conocer que el lanzamiento oficial de este programa se llevará a cabo el próximo martes 9 de septiembre a las 10:00 de la mañana en la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez” (presidencia municipal).

Dijo que Inglés en Marcha es una estrategia impulsada por la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo en Alianza con Canacar.

“Su objetivo es dar la capacitación en el idioma ingles a operadores de autotransporte, reconociendo que este sector es estratégico para el desarrollo económico y la competitividad del país”, explicó.

Señaló que con esta iniciativa se busca que los operadores adquieran herramientas lingüísticas que les permitan comunicarse con mayor seguridad y eficiencia en contextos internacionales.

“Los Cecati se convierten en aliados de las empresas ofreciendo cursos prácticos, flexibles y de calidad”, añadió.

Diana Luz Reyes Rueda, jefa de área de vinculación del Cecati 199, comentó que tendrán varios invitados especiales, entre ellos el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar; la directora de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño y el titular de Educación, Guillermo Alvídrez.

Emmanuel Dávila Murillo, responsable de las funciones de dirección del Cecati 121, informó que también se firmará un convenio de colaboración entre los cuatro planteles del Cecati con el Gobierno Municipal.

“Este convenio les permitirá a todos los empleados municipales precio preferencial en todas las capacitaciones que se imparten”, explicó.

