Capacita Seguridad Vial a motociclistas repartidores de plataformas digitales en Ciudad Juárez

El curso busca reducir riesgos mediante conducción segura y uso adecuado del equipo de protección.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el propósito de fortalecer la seguridad en la vía pública y reducir riesgos para uno de los sectores más vulnerables en el tránsito urbano, la Coordinación General de Seguridad Vial impartió una capacitación especializada a motociclistas que laboran como repartidores en plataformas digitales.

El curso fue dirigido a integrantes de la Organización de Trabajadores de Plataformas Digitales en México, quienes participaron en dos sesiones teóricas realizadas el día lunes, así como en una práctica conducida este martes por la mañana. En total, 12 personas participaron en esta jornada formativa.

Las capacitaciones abordaron temas clave como la normatividad vial vigente, técnicas de conducción preventiva, uso correcto del equipo de protección personal y recomendaciones esenciales para circular con seguridad durante sus jornadas laborales, especialmente en entornos urbanos de alta movilidad como Ciudad Juárez.

El personal de Seguridad Vial subrayó la importancia de este tipo de actividades para reducir el número de incidentes viales en los que se ven involucrados repartidores, quienes, por la naturaleza de su trabajo, enfrentan riesgos constantes en calles y avenidas de la ciudad.

Bajo el lema “Por una mejor cultura vial”, la corporación reafirmó su compromiso de generar conciencia y responsabilidad entre todos los usuarios de la vía pública, promoviendo la prevención como una herramienta clave para salvar vidas y mejorar la movilidad urbana.

Los participantes valoraron positivamente el contenido del curso y la orientación práctica brindada por los instructores, quienes enfatizaron la necesidad de adoptar hábitos seguros y respetar el reglamento de tránsito para proteger tanto su integridad como la de terceros.

La Coordinación General de Seguridad Vial anunció que este tipo de capacitaciones continuarán realizándose de manera periódica, incluyendo a más sectores laborales que utilizan motocicletas como herramienta de trabajo, con el fin de construir un entorno vial más seguro y ordenado en Ciudad Juárez.

