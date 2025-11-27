Capacita Parques y Jardines a podadores con talleres teórico-prácticos en El Chamizal

Publicidad - LB2 -

Al concluir el proceso, los participantes serán certificados por la Dirección municipal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de profesionalizar las labores de mantenimiento arbóreo y garantizar una poda adecuada en la ciudad, la Dirección de Parques y Jardines llevó a cabo este jueves una jornada práctica de capacitación para podadores en el parque El Chamizal. Esta actividad forma parte del proceso de certificación que ofrece la dependencia municipal de manera gratuita.

El taller práctico fue la continuación del curso teórico impartido el miércoles anterior en las instalaciones del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), donde un centenar de personas recibieron formación sobre técnicas responsables de poda, manejo adecuado de herramientas y cuidado de especies arbóreas comunes en la región.

Daniel Zamarrón Saldaña, titular de la Dirección de Parques y Jardines, explicó que los talleres tienen como propósito no sólo capacitar a quienes se dedican a este oficio, sino también proteger la salud de los árboles urbanos mediante prácticas correctas que eviten daños a largo plazo. “Con estas acciones aseguramos que los podadores trabajen de forma profesional y que los árboles se desarrollen sanos y con buena estructura”, comentó.

Durante la práctica en El Chamizal, los asistentes aplicaron diferentes métodos de corte bajo la supervisión de personal técnico de la dependencia, priorizando el respeto por la morfología natural del árbol y evitando malas prácticas comunes que afectan su crecimiento y estabilidad. Esta fase permitió evaluar el nivel de comprensión y destreza adquirida por los participantes.

Al finalizar ambas etapas del curso, la Dirección certificará oficialmente a quienes hayan cumplido con los requisitos del programa. Esta acreditación funcionará como un aval para quienes buscan ofrecer servicios de poda en espacios públicos o privados, y también dará certeza a quienes los contraten de que el trabajo será realizado bajo criterios técnicos y ambientales adecuados.

Zamarrón destacó que este esfuerzo forma parte de una política pública para mejorar la gestión del arbolado urbano en Ciudad Juárez, donde la poda indebida ha generado afectaciones en diversas zonas. Además, señaló que se busca fomentar una cultura de cuidado ambiental entre los trabajadores del ramo y la población en general.

La Dirección de Parques y Jardines reiteró su compromiso de continuar con este tipo de capacitaciones en otras áreas de la ciudad y abrir nuevos grupos para quienes estén interesados en profesionalizar su labor en beneficio del entorno urbano y la calidad de vida de los juarenses.

