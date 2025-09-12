Capacita IMM constantemente a su equipo de trabajo

Publicidad - LB2 -

Con la finalidad de mantener actualización constante en las herramientas y conocimientos del equipo del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), el área de Transversalización brindó una capacitación interna sobre los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046).

Ciudad Juárez, Chih .- La NOM-046 establece los criterios para la detección, atención y orientación médica adecuada a las víctimas de violencia de género; por lo que a través de esta capacitación se fortalecen las herramientas de los equipos de trabajo para ofrecer una respuesta más eficaz, sensible y oportuna a las mujeres, contribuyendo con ello a la protección y respeto a los derechos humanos.

En este sentido, la capacitación estuvo dirigida al equipo de las Unidades de Atención Especializada y al equipo de Prevención ya que, debido a la naturaleza de sus actividades, son quienes están en mayor contacto con la ciudadanía.

Al respecto, la coordinadora de Transversalización, Ana Karina Ruiz Trevizo, comentó que la capacitación constante al equipo interno de trabajo no solo fortalece al Instituto, sino asegura que cada mujer que acuda a nosotras para solicitar algún servicio, reciba un acompañamiento digno, oportuno y con perspectiva de género. Con esta acción reforzamos nuestro compromiso con la vida y las seguridad de las mujeres, jóvenes y niñas.

