    agosto 20, 2025 | 17:22
    Juárez / El Paso

    Cambiará a partir del 2 de octubre el nombre del viaducto Díaz Ordaz

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Durante la reunión de la Comisión Edilicia de Nomenclatura y Patrimonio Cultural, se informó que el día 2 de octubre se espera formalizar el cambio de nombre al viaducto Gustavo Díaz Ordaz por el de Mártires del 68, 2 de octubre no se olvida.

    Ciudad Juárez, Chih .- El coordinador de la Comisión, regidor José Mauricio Padilla, dio a conocer que gracias al apoyo de la Dirección General de Desarrollo Urbano ya se dio a conocer el edicto para el cambio del nombre de esa vialidad.

    Dio que renombrar esta arteria es un acto de justicia, porque es una deuda de muchas décadas que se tiene que pagar.

    El cambio será del tramo que va del bulevar Bernardo Norzagaray hasta la calle Álvaro Obregón.

    El regidor Pedro Alberto Matus Peña, integrante de la Comisión, dijo que esta administración municipal le ha apostado a tres temas importantes como son la educación, el deporte y la cultura y en este sentido se cambia el nombre.

    Consideró que las nuevas generaciones deben conocer lo que pasó y saber la historia del país, porque este es un tema de suma importancia y no se debe dejar el nombre de un tirano en una vialidad.

    Mauricio Padilla dijo que esto se pasará a Cabildo y de aprobarse, se propondrá que el cambio formal se lleve a cabo el día 2 de octubre.

