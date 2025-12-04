Cambian tatuajes y perforaciones por juguetes en festival “Navi-Rap” en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Del 8 al 14 de diciembre se realizará la novena edición del evento con causa en apoyo al Santa Bombero.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de llevar sonrisas a niñas y niños de escasos recursos en esta temporada navideña, se anunció la novena edición del festival con causa “Navi-Rap”, que se llevará a cabo del 8 al 14 de diciembre en Ciudad Juárez. El evento, organizado por el activista y promotor cultural Humberto Castillo, forma parte de una iniciativa solidaria en apoyo al programa Santa Bombero, combinando arte urbano y responsabilidad social.

El festival surge del colectivo y estudio de arte corporal Por Amor al Arte, ubicado en la colonia Manuel Valdés, y propone un canje de perforaciones y tatuajes por juguetes nuevos que serán donados a menores en situación de vulnerabilidad. En conferencia de prensa, Castillo explicó que este año la dinámica se desarrollará en dos etapas, con lineamientos claros para asegurar la calidad de los regalos recolectados.

- Publicidad - HP1

La primera fase tendrá lugar del 8 al 12 de diciembre, cuando las personas interesadas podrán obtener dos perforaciones a cambio de donar un juguete nuevo —no bélico— y un paquete de dulces. Posteriormente, los días 12, 13 y 14 de diciembre, el estudio ofrecerá tatuajes sencillos de hasta cinco centímetros, con diseño lineal en tinta negra y un color adicional, a cambio de un juguete con valor mínimo de 200 pesos, además de dulces.

Castillo destacó que esta condición busca dignificar el intercambio y evitar abusos, recordando que en ediciones pasadas se intentó canjear artículos de muy bajo costo por trabajos profesionales. “No se trata solo de obtener un tatuaje, sino de ser parte de una causa real que impacta a la niñez de nuestra ciudad”, subrayó.

El festival concluirá con el evento musical “Navi-Rap”, programado para el 14 de diciembre en el Bar Fox, ubicado en Vicente Guerrero y avenida Tecnológico. Ahí se realizará una batalla de freestyle con un premio en efectivo de mil pesos al ganador. El evento mantendrá su línea de contar con talento local, nacional e incluso internacional, como ha ocurrido en años anteriores con la presencia de figuras del rap como RC y Dani Flow.

El organizador también resaltó que el festival se mantiene libre de fines lucrativos y no se acepta dinero en efectivo bajo ninguna circunstancia. La operación depende totalmente de donaciones en especie, así como del respaldo de marcas locales y negocios que confían en el impacto positivo de este tipo de iniciativas entre la juventud juarense.

Las personas interesadas en participar pueden acudir directamente al estudio Por Amor al Arte, ubicado en la esquina de boulevard Zaragoza y calle Leona Vicario, o consultar los detalles y dinámicas de acceso a través de la página de Facebook Rap de Juárez. La convocatoria está abierta a toda la comunidad que desee sumar arte, conciencia social y generosidad en esta temporada decembrina.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.