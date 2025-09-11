Cambia CAM Móvil del JuárezBus ubicaciones para este cierre de semana

Publicidad - LB2 -

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa sobre modificación en las ubicaciones del CAM Móvil durante este cierre de semana, días en los que se brindará atención a las y los usuarios en los siguientes lugares:

Ciudad Juárez, Chih .- •Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), Campus 1 (exclusivo para personas dentro del plantel), el 11 y 12 de septiembre

•Riberas, en el estacionamiento de un reconocido supermercado ubicado sobre la calle El Porvenir, el 13 de septiembre

Los horarios son jueves y sábado de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., y viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

En el CAM Móvil es posible adquirir la tarjeta preferencial con un costo inicial de 30 pesos. Además, se resuelven dudas y se brinda orientación sobre el servicio.

Esta tarjeta es el único medio de pago autorizado para abordar el JuárezBus.

