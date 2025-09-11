Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 11, 2025 | 11:19
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Cambia CAM Móvil del JuárezBus ubicaciones para este cierre de semana

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa sobre modificación en las ubicaciones del CAM Móvil durante este cierre de semana, días en los que se brindará atención a las y los usuarios en los siguientes lugares:

    Ciudad Juárez, Chih .- •Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), Campus 1 (exclusivo para personas dentro del plantel), el 11 y 12 de septiembre
    •Riberas, en el estacionamiento de un reconocido supermercado ubicado sobre la calle El Porvenir, el 13 de septiembre

    Los horarios son jueves y sábado de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., y viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

    - Publicidad - HP1

    En el CAM Móvil es posible adquirir la tarjeta preferencial con un costo inicial de 30 pesos. Además, se resuelven dudas y se brinda orientación sobre el servicio.

    Esta tarjeta es el único medio de pago autorizado para abordar el JuárezBus.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 040 | Informe de Pérez Cuéllar

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio 40 de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Ante la ofensiva de la censura del régimen, blinda Francisco Sánchez a chihuahuenses

    El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas,...
    Juárez / El Paso

    Participa Cruz Pérez Cuéllar en mesa de seguridad nacional encabezada por Claudia Sheinbaum

    El alcalde juarense refrendó su compromiso de coordinación con los tres niveles de gobierno...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.