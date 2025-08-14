Movil - LB1 -
    agosto 14, 2025 | 16:28
    Cambia alcalde a la Megabandera Grito de Independencia

    POR Redacción ADN / Staff.
    La noche del 15 de septiembre, la comunidad fronteriza disfrutará de la verbena que culminará con la ceremonia del Grito de Independencia a cargo del Presidente Cruz Pérez Cuéllar.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La celebración del Grito de Independencia de este 2025 se cambiará a la Megabandera, detalló la directora de Relaciones Públicas, Mayra Priscila Delgado, quien mencionó que se espera una asistencia de 30 mil personas.

    Sobre el evento artístico, indicó que aun se esta en análisis, pero que, la presentación principal estará a cargo de dos agrupaciones de renombre.

    “Será el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, quien revele los nombres de los artistas invitados, lo que pudiera ser en un par de semanas más”, indicó.

    Dijo que la noche del 15 de septiembre, la comunidad fronteriza disfrutará de la verbena que culminará con la ceremonia del Grito de Independencia a cargo del Presidente Cruz Pérez Cuéllar.

    Agregó que ya trabajan en la logística detallada del evento, incluida la colaboración con el comercio local para garantizar la participación y comodidad de los comerciantes en la zona, además del operativo de Seguridad Vial para el cierre de las calles y la OMEJ, para facilitar estacionamientos a la comunidad.

