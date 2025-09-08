Califican inconformes de arrogante e innecesario concierto de “El Potrillo” en la UACJ

Publicidad - LB2 -

"Por ahí anda un compañero de posgrado que va a Australia a un Congreso, y como no tiene dinero, anda boteando para completar los 3 mil dólares que le cuesta su asistencia, mientras nuestras autoridades prefieren pagarle 26 mdp a Alejandro Fernández en un evento lleno de arrogancia y sin ningún beneficio para nadie", escribió un alumno en redes sociales.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Alumnos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) se manifestaron a través de las redes sociales, para exigir la cancelación de la presentación de Alejandro Fernández en el cierre del aniversario de la institución, al considerarlo un gasto oneroso.

La presentación de Alejandro Fernández está programada para este martes 9 de septiembre en el cierre de las festividades del 52 aniversario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

De manera extra oficial se ha mencionado que “El Potrillo” percibirá 26 millones de pesos por su presentación este martes 9 de septiembre, y que parte de esos gastos fueron aportaciones de algunos egresados, a los que les “ha ido bien”, y de algunos empresarios.

“Queremos que el presupuesto se use en lo verdaderamente importante, no en conciertos que ningún beneficio nos trae como institución”, mencionaron algunos de los inconformes.

Advirtieron que continuarán con sus exigencias y solicitarán a las autoridades universitarias redirigir los recursos hacia las prioridades educativas.

“Por ahí anda un compañero de posgrado que va a Australia a un Congreso, y como no tiene dinero, anda boteando para completar los 3 mil dólares que le cuesta su asistencia al evento, mientras nuestras autoridades universitarias prefieren dárselos a “El Potrillo” en un evento lleno de arrogancia y sin ningún beneficio para nadie”, escribió un alumno en redes sociales.

