Califica alcalde de ruin ataques a la Presidenta por muerte de Carlos Manzo

El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar calificó como “ruines e indecentes” los señalamientos en contra de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado fin de semana durante un acto público por el Día de Muertos.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Durante su habitual conferencia “Semanera”, el alcalde lamentó profundamente el homicidio del edil michoacano, pero rechazó que se busque responsabilizar a la presidenta de la República por un hecho criminal que, dijo, obedece a causas complejas vinculadas con la delincuencia organizada.

“Me parece algo ruin pretender responsabilizar a la presidenta Claudia Sheinbaum por estos hechos. He visto una manada muy deleznable, cobarde, que intenta lucrar con esta tragedia para golpear directamente a la Presidenta”, declaró Pérez Cuéllar.

El edil fronterizo exhortó a la ciudadanía y actores políticos a no utilizar este tipo de sucesos para fines partidistas o ataques personales, subrayando que la lucha contra la violencia requiere unidad y coordinación entre los tres niveles de gobierno.

“Muy lamentable el asesinato cobarde del presidente de Uruapan, pero tratar de responsabilizar a la Presidenta me parece un acto de cobardía y bajeza”, insistió el munícipe.

Pérez Cuéllar hizo un llamado a que se permita a las autoridades competentes realizar su labor de investigación y justicia, confiando en que el gobierno federal, en coordinación con el estatal y municipal de Michoacán, llegará hasta las últimas consecuencias para esclarecer el crimen.

El presidente municipal se sumó a las muestras de solidaridad dirigidas a la familia de Carlos Manzo, así como al pueblo de Uruapan, reiterando su postura de cero tolerancia frente a la violencia y respaldo a las instituciones democráticas.

