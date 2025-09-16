Califica alcalde de “rotundo éxito” la ceremonia del grito de Independencia

Publicidad - LB2 -

Consideran autoridades municipales que la asistencia a El Chamizal fue de 50 mil personas.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, calificó la ceremonia del Grito de Independencia de rotundo éxito, con la asistencia de 50 mil personas.

- Publicidad - HP1

La celebración del Grito de Independencia fue en el Monumento a las Banderas en la zona del Chamizal, por primera ocasión, con la presentación en la parte artística a Virlán García resultó un atractivo, al grado de que sus seguidores derribaron las vallas para estar cerca del escenario.

El alcalde destacó el gran entusiasmo de la gente y el ambiente de fiesta que se vivió en el lugar.

Además, subrayó que el evento transcurrió sin incidentes graves, gracias al operativo de seguridad implementado por la Policía Municipal.

Mientras que la SSPM reportó saldo blanco, y destacó el comportamiento de los asistentes.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.