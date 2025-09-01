Movil - LB1 -
    Califica alcalde de oportuno mensaje de Itzel Castillo por los tiempos que vive el Senado

    La senadora de Morena, es la nueva presidenta de la Cámara de Senadores, luego de que Gerardo Noroña concluyó su periodo.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El alcalde Cruz Pérez Cuéllar señaló que fue oportuno el mensaje compartido por Laura Itzel Castillo, quien el pasado viernes fue elegida como presidenta del Senado tras concluir la gestión de Gerardo Fernández Noroña.

    En su mensaje, Itzel castillo, quien es hija de Heberto Castillo, catedrático de la UNAN y líder del Movimiento de 1968 que terminó con la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de ese año.

    Durante su toma de protesta, Laura Itzel Castillo aseguró que trabajará con institucionalidad, sin declinar a sus principios y hará valer el reglamento, sin dejar de lado su formación de izquierda.

    Al respecto, el alcalde Pérez Cuéllar, indicó que le gustó el mensaje de Laura Itzel Castillo, quien ha dicho con toda claridad que es fiel a sus convicciones.

    Aseguró que es una persona que entiende su papel al frente de la Cámara de Senadores.
    Pérez Cuellar, enfatizó en que su actuar será lo más importante y confía en que hará un buen desempeño.

    Itzel Castillo estuvo en Ciudad Juárez el pasado 24 de octubre, para la develación del monumento en honor a su padre, Heberto Castillo, en el Parque Hidalgo, en la colonia del mismo nombre.

