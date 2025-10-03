Cae socia de la Guardería ABC tras 16 años prófuga

Publicidad - LB2 -

La FGR informó que Sandra “T” fue deportada de EE.UU. y trasladada a un penal en Hermosillo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes que ejecutó una orden de aprehensión contra Sandra “T”, socia propietaria de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, quien deberá cumplir con la sentencia condenatoria dictada en su contra por los delitos de homicidio y lesiones culposas relacionados con el incendio ocurrido en 2009 en dicha estancia infantil.

De acuerdo con el comunicado oficial, la orden judicial fue cumplimentada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en la ciudad de Nogales, Sonora. Tras su detención, la imputada fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil en Hermosillo, donde quedó a disposición del juez que lleva la causa.

La FGR precisó que la mujer permanecía prófuga en territorio estadounidense. Sin embargo, tras gestiones de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, se logró su deportación controlada a través de la Garita I Puerta México, Dennis DeConcini, en Nogales, frontera con Arizona.

El caso de la Guardería ABC se mantiene como uno de los episodios más graves en materia de protección civil en el país. El incendio, ocurrido el 5 de junio de 2009, dejó un saldo de 49 niños muertos y más de 70 lesionados, lo que desató un amplio reclamo social por justicia y marcó un precedente en la discusión sobre la responsabilidad de particulares y autoridades en la operación de guarderías subrogadas.

Con esta detención, la FGR destacó que continúa el cumplimiento de mandamientos judiciales derivados de aquella tragedia, más de 16 años después de los hechos que conmocionaron a Sonora y al país entero.