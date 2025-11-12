Cabildo de Juárez aprueba ampliación presupuestal al IMM para combatir la violencia de género

Publicidad - LB2 -

Se destinarán 2 millones de pesos a programas de atención y prevención en zonas vulnerables.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Durante la Sesión de Cabildo número 28, celebrada este miércoles, el Ayuntamiento de Ciudad Juárez aprobó una ampliación presupuestal por 2 millones de pesos al Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), con el objetivo de fortalecer programas de atención y prevención de la violencia de género, en beneficio de mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

El dictamen fue presentado por el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, y respaldado por el regidor Alejandro Daniel Acosta Aviña, coordinador de la Comisión de Hacienda, quien explicó que los recursos se destinarán al programa Espacios de Paz, una iniciativa comunitaria que opera en tres viviendas donadas por Infonavit en el fraccionamiento Riberas del Bravo, las cuales han sido adaptadas para brindar talleres, orientación y acompañamiento a víctimas de violencia familiar.

De acuerdo con lo expuesto en la sesión, este programa atiende a más de 1,400 personas en ese sector del suroriente de la ciudad, proporcionando herramientas para que las mujeres puedan identificar y frenar ciclos de violencia, al tiempo que ofrece apoyo integral a sus familias mediante actividades formativas y de reconstrucción del tejido social.

El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó la sesión y destacó la importancia de seguir fortaleciendo al IMM, como parte del compromiso institucional para combatir la violencia de género y garantizar espacios seguros para las mujeres juarenses.

En la misma sesión, el Cabildo también aprobó la desafectación, desincorporación y enajenación de 640 bienes muebles clasificados como inservibles, entre ellos vehículos que, tras ser evaluados por personal técnico, se determinó que no podían ser reparados ni reutilizados. Acosta Aviña explicó que muchos de estos bienes llevan más de 15 años sin funcionamiento y ahora podrán ser vendidos como chatarra, generando ingresos para el Municipio y liberando espacio en los almacenes municipales.

Además, se avaló la propuesta de la regidora María Dolores Adame Alvarado, quien presentó un exhorto dirigido al Gobierno del Estado y al Congreso local para revisar el cobro anual del Derecho de Revalidación o Control Vehicular, el cual, señaló, debería cobrarse únicamente una vez, o al momento de un cambio de propietario, y no como una obligación anual. La iniciativa busca generar un debate sobre la legalidad y pertinencia de este gravamen.

Con estas decisiones, el Ayuntamiento de Juárez reafirma su compromiso con el bienestar de las mujeres, el orden administrativo y la eficiencia en el uso de recursos públicos, al tiempo que impulsa propuestas para aligerar la carga fiscal de la ciudadanía.

