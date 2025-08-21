¿Buscas un Centro de Verificación Vehicular?, aquí te orientamos

Publicidad - LB2 -

Por instrucciones del alcalde se amplían horarios de atención para el trámite del engomado ecológico.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, giró la instrucción de ampliar los horarios de los centros de verificación vehicular, incluyendo los fines de semana.

También estableció que no se aplicarán multas a quienes no porten en sus autos el engomado ecológico, sino hasta el 1 de octubre, en respuesta a la atención que la ciudadanía ha mostrado para el trámite del engomado.

De este modo, durante las próximas semanas, los centros de verificación vehicular tendrán los siguientes horarios:

• De lunes a viernes 8:00 am a 6:00 pm

• Sábado 8:00 am a 5:00 pm

• Domingo 9:00 am a 1:00 pm

Mientras que los centros de verificación son los siguientes:

. – Av. Heroico Colegio Militar Esq. con Av. Universidad

. – C. Nicolás Bravo #1583 Esq. con C. Villa Juárez Col. Salvarcar

. – Blvd. Oscar Flores #5834 Col. Lomas del Rey

. – C. Santiago Troncoso #210 Col. Praderas del Sur

. – Av. Tecnológico #2115 Col. Partido la Fuente

. – Av. Tecnológico #5257 Col. La Cuesta

. – C. Camino Viejo a San Lorenzo #7990 Col. Partido Doblado

. – C. Papaya #6308 Col. El Granjero

. – C. Félix Alonso Lugo #7638 Col. Fernando Baeza

. – Av. Reforma #3109 Col. Melchor Ocampo

. – Av. Tetzales #3080 Col. Azteca

. – Av. Manuel Jesús Clouthier #1355 Col. Salvárcar

. – C. Puerto de Palos #1408 Col. Tierra Nueva

. – Carretera Juárez Porvenir #880 Col. Zaragoza

. – Av. Paseo Triunfo de la República #322-B Col. San Lorenzo

. – Blvd. Manuel Gómez Morín #1583 Col. Satélite

. – C. Blvd. Oscar Flores #6571-13 Col. La Presa

. – Av. Paseo Triunfo de la República #746 Col. El Crucero

. – C. Ramón Rayón s/n y C. Lucero Col. Parajes del Sol

. – Av. Manuel Talamas Camandari #6946 Col. Puente Alto

. – Blvd. Manuel Gómez Morín #9560 Col. Senecú

. – C. Mesa Central #2722 Col. Olivia Espinoza De Bermúdez

. – Av. Plutarco Elías Calles #279 Sur Col. El Colegio

. – C. Manuel Herrera Lazo #405 Col. Fracc. Gómez Morín (interior de Tetos Car)

. – Blvd. Ing. Norzagaray #3530 Local E-1, Col. Altavista

. – Av. Adolfo López Mateos #2050 Col. El Roble (Plaza el Paseo, Local G-8)

. – C. Valle del Sol #1151-B Col. Valle del Sol

. – C. Fray Servando Teresa de Mier #6405 Col. San Lorenzo

. – Carretera Juárez Porvenir #1155 Col. Ejido Zaragoza

. – Av. De la Raza #5496 Col. Mascareñas

. – C. Prof. Elisa Griensen #4007 Col. Revolución Mexicana

. – C. Perimetral Carlos Amaya #1547 Col. Aztecas

. – C.16 de septiembre #775 Col. Centro

. – C. Miguel de la Madrid #7121 Col. Héroes de la Revolución

. – C. Pavorreal #3416 Col. Granjas de Chapultepec

. – Blvd. Zaragoza #1823 Col. Primero de Mayo

