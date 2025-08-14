Buscan Yonkeros unirse al programa Punto Limpio

Publicidad - LB2 -

Regidores de las Comisiones conjuntas de Ecología y Protección Civil y Servicios Públicos se reunieron con el director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, para hablar del programa Punto Limpio en tu colonia.

Ciudad Juárez, Chih .- El funcionario tuvo un encuentro con los regidores Fernanda Avalos Medina, Héctor Hugo Avitia Arellanes y Gloria Rocío Mirazo de la Rosa, además del presidente de la Unión de Yonkeros, Héctor Lozoya Ávila.

Solís dijo que los yonkeros tienen la idea de que se instalen fuera de sus negocios contenedores para participar en el programa Punto Limpio.

Explicó que Punto Limpio es una acción que consiste en que los fines de semana, por parte del Gobierno Municipal se instala un contenedor de gran tamaño donde los ciudadanos pueden acercarse y dejar ahí, de manera gratuita y fácil los tiliches que el camión recolector no se lleva, como sillones, colchones, muebles en desuso y otros artículos más.

Con esto se tiene una ciudad más limpia y sana, además se rompe con prácticas que han perjudicado a Juárez, como dejar ese tipo de cosas en la vía pública, en los traspatios, en camellones o parques públicos.

Mencionó que hasta ahora la Unión de Yonkeros informó que hay 12 socios afiliados a ellos que quieren participar, por lo que se analizará cuando se puede instalar los contenedores fuera de estos negocios.

Durante esta reunión también asistió el director de Protección Civil, Sergio Rodríguez, quien habló sobre los trabajos que se tienen planeados para el 22 de agosto, Día del Bombero.

Las festividades inician a las 06:00 horas con una carrera pedestre, posteriormente se ofrece un desayuno encabezado por el Presiente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar y de ahí, en la Estación Central de Bomberos se monta una guardia de honor para recordar a aquellos que murieron en el cumplimiento de su deber.

Posteriormente se tiene una comida y cierra la noche con un baile de gala; esto se hace sin descuidar a la ciudad, ya que hay un turno que está cuidando a la comunidad.

