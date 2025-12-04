Buscan reactivar centro comunitario en la colonia Lucio Cabañas

Publicidad - LB2 -

Autoridades analizan el estatus legal del terreno y plantean llevar servicios médicos mientras se define su situación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión de Centros Comunitarios del Ayuntamiento de Juárez se reunieron con el titular de la dependencia, Luis Fernando Rodríguez Giner, para revisar la propuesta vecinal de reabrir el centro comunitario ubicado en la colonia Lucio Cabañas, al suroriente de la ciudad. El inmueble, situado en las calles Genaro Vázquez y Emiliano Zapata, permanece abandonado desde hace varios años, pero fue en su momento un punto activo de encuentro para adultos mayores, niñas, niños y jóvenes del sector.

Durante el encuentro, los regidores José Mauricio Padilla, Sandra Valenzuela y Karla Michaeel Escalante Ramírez coincidieron en la necesidad de recuperar el espacio para beneficio de la comunidad, en particular para brindar alternativas a menores de edad que actualmente carecen de espacios seguros y formativos. Mauricio Padilla recordó que el centro operó con éxito en el pasado, ofreciendo talleres y actividades recreativas, hasta que fue cerrado de forma inesperada, quedando el inmueble en desuso.

La regidora Karla Escalante explicó que el predio estuvo bajo control del Gobierno Federal y Municipal, pero posteriormente fue devuelto a sus propietarios. Actualmente se encuentra en comodato, aunque enfrenta un proceso legal que podría llevarlo a subasta en enero de 2026. Por esta razón, señalaron que es urgente revisar el estatus legal del terreno antes de emprender cualquier obra de rehabilitación.

El director de Centros Comunitarios, Rodríguez Giner, informó que se analizará la situación jurídica del predio y se tomarán acciones preliminares como la limpieza, pintura y reinstalación de servicios básicos, en caso de que haya condiciones legales para ello. “Cuando tengamos claridad sobre la propiedad, veremos la posibilidad de formalizarlo nuevamente como centro comunitario”, dijo.

Mientras se define la situación del terreno, la dependencia adelantó que se llevará a la colonia la Brigada Médica de los Centros Comunitarios. Esta brigada ofrece atención en áreas como radiología, psicología y optometría, lo que permitirá brindar servicios básicos a los vecinos sin necesidad de esperar a que el inmueble esté completamente habilitado.

Por parte de la comunidad, la vecina Perla Mascorro expresó que la reapertura del centro es una demanda urgente. Señaló que el abandono del inmueble ha provocado que sea utilizado como refugio por personas ajenas al propósito del espacio, lo que representa un riesgo para el entorno. “Queremos que los niños tengan un lugar donde puedan aprender, distraerse y mantenerse alejados de los malos pasos”, comentó.

Se espera que en la próxima sesión de la Comisión de regidores se presente un informe detallado sobre el estatus legal del predio y las alternativas para su recuperación. La propuesta cuenta con el respaldo de vecinos de la zona, quienes ven en la reactivación del centro comunitario una oportunidad para mejorar la seguridad y la cohesión social en su colonia.

