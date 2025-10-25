Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 17, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 25, 2025 | 11:40
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Buscan mejorar imagen de Juárez a través de “Megadestilichadero”

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Publicidad - LB2 -

    El alcalde, indicó que el operativo se implementa a petición de los mismos juarenses para darle destino final a la basura de gran volumen y evitar que se acumule en la vía pública.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, puso en marcha el “Mega Programa de Destilichadero”, que busca retirar basura y objetos sin utilizar de los hogares juarenses.

    Fue en la Colonia Hidalgo, en donde el alcalde encabezó el protocolo e informó que este programa se aplicará al menos dos ocasiones por mes.

    - Publicidad - HP1

    Expresó que por un lado se pretende apoyar a las familias que no tienen cómo deshacerse de desechos de gran tamaño y, por otro, contribuir a dar una mejor imagen a la ciudad fronteriza, a solicitud de la propia ciudadanía.

    Explicó que muchos juarenses batallan con basura voluminosa, como muebles viejos, colchones o electrodomésticos, que el camión recolector convencional no está autorizado para llevarse.

    Con este programa, se busca evitar que dichos “tiliches” terminen en lotes baldíos, arroyos o en la vía pública, ofreciendo una solución directa a los ciudadanos y mejorando el entorno urbano.

    Las fechas y colonias que visitará el programa se anunciarán de manera oportuna por parte de las autoridades municipales.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo electrónico.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 052 | Harfush ante el Senado

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En vivo desde Ciudad...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Más de 60 países firman tratado de la ONU contra la ciberdelincuencia; organizaciones alertan sobre posibles abusos

    Expertos y empresas tecnológicas advierten que el nuevo acuerdo global podría aumentar la vigilancia...
    Juárez / El Paso

    Preparan amparo colectivo en contra de la Junta de Agua

    Los manifestantes acusan a la dependencia de inventar deudas, hostigar a usuarios y manipular...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.