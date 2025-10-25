Buscan mejorar imagen de Juárez a través de “Megadestilichadero”

Publicidad - LB2 -

El alcalde, indicó que el operativo se implementa a petición de los mismos juarenses para darle destino final a la basura de gran volumen y evitar que se acumule en la vía pública.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, puso en marcha el “Mega Programa de Destilichadero”, que busca retirar basura y objetos sin utilizar de los hogares juarenses.

Fue en la Colonia Hidalgo, en donde el alcalde encabezó el protocolo e informó que este programa se aplicará al menos dos ocasiones por mes.

- Publicidad - HP1

Expresó que por un lado se pretende apoyar a las familias que no tienen cómo deshacerse de desechos de gran tamaño y, por otro, contribuir a dar una mejor imagen a la ciudad fronteriza, a solicitud de la propia ciudadanía.

Explicó que muchos juarenses batallan con basura voluminosa, como muebles viejos, colchones o electrodomésticos, que el camión recolector convencional no está autorizado para llevarse.

Con este programa, se busca evitar que dichos “tiliches” terminen en lotes baldíos, arroyos o en la vía pública, ofreciendo una solución directa a los ciudadanos y mejorando el entorno urbano.

Las fechas y colonias que visitará el programa se anunciarán de manera oportuna por parte de las autoridades municipales.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.