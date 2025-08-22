Movil - LB1 -
    agosto 22, 2025 | 16:53
    Buscan implementar en Juarez el proyecto Espacios Seguros en las escuelas

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Durante la reunión de las comisiones conjuntas de Educación y Planeación del Desarrollo Municipal, la integrante de la asociación Somos Autistas Juárez A.C., Leslie Sharon Molina Urrieta, presentó a los regidores el proyecto Espacios Seguros en las aulas, a través de la visibilización e inclusión, de niñas, niños y adolescentes neurodivergentes y neurotípicos.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- Molina Urrieta informó que con este proyecto planean generar un espacio seguro dentro de los salones de clase para dar contención y con esto disminuir crisis en los menores identificados con alguna neurodivergencia.

    “También pretendemos evitar la deserción escolar capacitando al personal educativo, sensibilizando y concientizando a los estudiantes, adaptar el entorno donde estudia el menor”, agregó.

    Explicó que además se pretende dar seguimiento y capacitación con la familia para reforzar el aprendizaje y la atención médico terapéutica del menor.

    “En la asociación tenemos como objetivo promover el desarrollo físico, cognitivo y emocional de las personas neurodivergentes, a través de la rehabilitación integral de las personas afectadas para la aceptación, integración e inclusión a la sociedad”, explicó.

    En la junta con los regidores se acordó hacer una petición formal al Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, a los regidores integrantes de las comisiones conjuntas de Educación y Planeación del Desarrollo Municipal, así como al director de Educación, Guillermo Alvídrez para que se pueda llevar a cabo este proyecto en diversas escuelas del suroriente de la ciudad.

    A la reunión acudieron los regidores Jorge Marcial Bueno Quiroz, José Mauricio Padilla, Sandra García, Gloria Rocío Mirazo y Sandra Marbel Valenzuela Martínez, así como el director de Planeación y Evaluación, Emilio Flores.

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

