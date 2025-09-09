Busca Municipio a empresa responsable de tirar residuos a las afueras de la ciudad

Publicidad - LB2 -

La Dirección General de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Limpia, informó que se busca a los responsables de tirar residuos industriales al exterior del Panteón San Rafael.

Ciudad Juárez, Chih .- El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, señaló que inspectores municipales acudieron esta mañana al lugar señalado, donde localizaron tres bultos tipo “supersacos” llenos de material plástico, aparentemente de origen industrial.

Tras la verificación, se constató que dichos residuos fueron abandonados a cielo abierto, lo cual constituye una falta al Reglamento de Aseo y Regeneración Urbana.

“Se revisaron los materiales en búsqueda de hojas de control, nombres o marcas que permitieran identificar a los responsables. Se continuará con el procedimiento administrativo correspondiente, con el objetivo de localizar al generador de los residuos”, indicó.

Agregó que el área de inspección de la dependencia ya trabaja en indagar el origen del material que fue desechado de manera irresponsable.

Asimismo, explicó que este tipo de incidentes involucra a dos instancias, la Dirección de Ecología del Gobierno del Estado, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, que es la autoridad competente para vigilar el manejo adecuado de los residuos de manejo especial, como los de origen industrial y el Gobierno Municipal, que a través del Reglamento de Aseo y Regeneración Urbana tiene la facultad de intervenir en la investigación y sanción de los responsables.

“Insistimos en que lo más importante es prevenir este tipo de tiraderos irregulares, ya que además de afectar la imagen de la ciudad, generan altos costos en traslado y disposición. Agradecemos la denuncia ciudadana, pues es fundamental para identificar, sancionar y sobre todo evitar estas prácticas”, subrayó Gibran Solís Kanahan.

El funcionario destacó que por instrucción del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, se están fortaleciendo acciones conjuntas con la industria y organismos empresariales como Index, para sumar esfuerzos en favor del correcto manejo de residuos.

“Estamos buscando mesas de diálogo con el sector industrial, de la mano del ingeniero Enrique Licón y la directora de Desarrollo Económico, Tania Maldonado, con el objetivo de sumar a las maquiladoras en esta Cruzada del Cambio que impulsa el presidente municipal”, agregó.

