Busca Desarrollo Social fortalecer apoyos comunitarios con presupuesto 2026

Plantean incremento cercano al 10% para ampliar beneficios a familias en situación vulnerable

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Social presentó su propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal 2026, con el objetivo de fortalecer los programas de apoyo dirigidos a familias y grupos en situación vulnerable en distintos sectores de la ciudad.

El titular de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana, informó que para el próximo año se solicitó un presupuesto de 120 millones de pesos, lo que representa un incremento cercano al 10 por ciento en comparación con el ejercicio 2025, recursos que permitirán ampliar la cobertura de los programas sociales municipales.

De acuerdo con el funcionario, uno de los principales enfoques para 2026 será retomar la entrega de material de construcción, apoyo que durante el presente año no se otorgó debido a la priorización de otros esquemas de asistencia.

Asimismo, señaló que se reforzarán las acciones para garantizar el acceso al agua potable en zonas que carecen de este servicio, mediante la distribución de agua en pipas y la entrega de tinacos de almacenamiento, como parte de una estrategia integral de atención básica.

Vallejo Quintana indicó que también se busca fortalecer los comités de vecinos, con el fin de mejorar la coordinación en la entrega de apoyos y asegurar que los beneficios lleguen a las familias que realmente lo necesitan, a través de una participación comunitaria más activa.

El presupuesto propuesto permitirá consolidar programas como Cruzada por tu Familia, mediante el cual actualmente se entregan 11 mil despensas, cifra que se prevé incrementar durante 2026 con el aumento de recursos.

La Dirección General de Desarrollo Social señaló que estas acciones forman parte del esfuerzo del Gobierno Municipal para ampliar la cobertura de apoyos sociales, priorizando a los sectores con mayor rezago y fortaleciendo la red de atención comunitaria en Ciudad Juárez.

