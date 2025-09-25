Busca CEMATH mayor presupuesto para trabajar contra la violencia en los hogares

Publicidad - LB2 -

Las comisiones edilicias de la Familia y Asistencia Social y Seguridad Pública se reunieron con el director de Prevención Social, Antonio Salas Martínez, para hablar del presupuesto 2026 para el Centro Municipal para la Atención y Trabajo con Hombres y Masculinidades (CEMATH).

Ciudad Juárez, Chih .– Salas Martínez sostuvo un encuentro con las regidoras Sandra García Ramos, Mireya Porras Armendáriz, María Dolores Adame Alvarado y Dina Salgado Sotelo, a quienes les informó que buscarán que el presupuesto que proponen para el próximo año sea de 3 millones de pesos.

Con esa cantidad buscarán tener un personal mayor y mejor capacitado para brindar terapias a los generadores de violencia.

“La idea es fortalecer las funciones del Centro, ampliar y mejorar sus instalaciones, tener un vehículo, un mejor equipo de cómputo y así dar un mayor servicio en el Centro”, afirmó.

Informó que el CEMATH arrancó en el 2022 y desde ese año a la fecha se han atendido a cerca de 55 mil hombres, los cuales han llegado al lugar por ser generadores de violencia familiar.

Mencionó que el objetivo es ampliar el número de atenciones, por ello se acercaron con los regidores para buscar su apoyo e incrementar el presupuesto para el 2026, donde se busca llegar a los 3 millones de pesos.

