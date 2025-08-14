Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 14, 2025 | 14:02
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Brinda Participación Ciudadana asesorías sobre el Fondo de Impulso 2025 para las OSC

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El personal de la Dirección de Participación Ciudadana está orientando a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), sobre como participar en la Convocatoria Fondo de Impulso 2025, dio a conocer el titular de la dependencia, Sebastián Aguilera Brenes.

    Ciudad Juárez, Chih .– “Estamos recibiendo en las oficinas a las OSC, con el fin de apoyarles con toda la información relacionada a esta convocatoria, misma que busca reconocer y felicitar el trabajo que ha hecho cada una de ellas a favor de la comunidad”, indicó.

    El funcionario dijo que algunas de estas asociaciones han estado haciendo llamadas y para despejar sus dudas sobre los requisitos, por lo que hasta la fecha se tienen 50 inscritas.

    - Publicidad - HP1

    “La convocatoria cerrará de manera física este viernes 15 a las 3:00 de la tarde y de manera digital hasta el domingo 17 hasta las 11:59 de la noche, por lo que los esperamos que en caso de que haya que corregir algún dato, estén a tiempo”, señaló.

    Aguilera Brenes comentó que existen diferentes rubros de estas asociaciones, desde las que realizan acciones destinadas para las y los jóvenes, para los adultos mayores, a quienes tienen problemas de adicciones, para discapacidad y hasta temas de actividad deportiva.

    “Recordemos que el propósito de este fondo, que asciende a los 40 millones de pesos, es impulsar y fortalecer el trabajo de las entidades sin ánimo de lucro, que de manera legal se encuentran constituidas”, agregó.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 039 | Liderazgo Comunitario con Luis Fernando Rodríguez Giner

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | iHeart Radio En este episodio conversamos con Luis Fernando Rdz Giner...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Avanza construcción del Parque Urbano Suroriente

    La Dirección General de Obras Públicas continúa con la construcción de la segunda etapa...
    Juárez / El Paso

    Será este 16 de agosto el recorrido “Un paseo por los murales”

    Será este sábado 16 de agosto, a las 9:00 de la mañana, cuando se...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.