Brinda Participación Ciudadana asesorías sobre el Fondo de Impulso 2025 para las OSC

El personal de la Dirección de Participación Ciudadana está orientando a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), sobre como participar en la Convocatoria Fondo de Impulso 2025, dio a conocer el titular de la dependencia, Sebastián Aguilera Brenes.

Ciudad Juárez, Chih .– “Estamos recibiendo en las oficinas a las OSC, con el fin de apoyarles con toda la información relacionada a esta convocatoria, misma que busca reconocer y felicitar el trabajo que ha hecho cada una de ellas a favor de la comunidad”, indicó.

El funcionario dijo que algunas de estas asociaciones han estado haciendo llamadas y para despejar sus dudas sobre los requisitos, por lo que hasta la fecha se tienen 50 inscritas.

“La convocatoria cerrará de manera física este viernes 15 a las 3:00 de la tarde y de manera digital hasta el domingo 17 hasta las 11:59 de la noche, por lo que los esperamos que en caso de que haya que corregir algún dato, estén a tiempo”, señaló.

Aguilera Brenes comentó que existen diferentes rubros de estas asociaciones, desde las que realizan acciones destinadas para las y los jóvenes, para los adultos mayores, a quienes tienen problemas de adicciones, para discapacidad y hasta temas de actividad deportiva.

“Recordemos que el propósito de este fondo, que asciende a los 40 millones de pesos, es impulsar y fortalecer el trabajo de las entidades sin ánimo de lucro, que de manera legal se encuentran constituidas”, agregó.

