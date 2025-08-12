Brinda información Participación Ciudadana para acceder al Fondo de Impulso 2025 para las OSC

Esta semana, el personal de la Dirección de Participación Ciudadana estará recibiendo en su oficina a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con el fin de apoyarles con la información relacionada a la convocatoria Fondo de Impulso 2025, informó el titular de la dependencia, Sebastián Aguilera Brenes.
Ciudad Juárez, Chih .- “Sabemos que algunas personas por cuestión de tiempo en su trabajo no pueden acudir a las instalaciones, sin embargo, también se les puede atender mediante llamada o vía la plataforma digital Zoom”, explicó el funcionario.
Dijo que lo importante es que las organizaciones se acerquen para que despejen todas sus dudas y que de esta forma participen y accedan a este apoyo que ofrece el Gobierno Municipal de Juárez para quienes influyen de manera positiva en la comunidad.
“Recordemos que el propósito es impulsar y fortalecer el trabajo de las entidades sin ánimo de lucro que de manera legal se encuentran constituidas”, indicó.
Aguilera Brenes dio a conocer que hasta el momento son 35 organizaciones las que han llegado a pedir información para poder conocer de manera específica la dinámica de participación.
La recepción de proyectos cierra el próximo viernes 15 de agosto. Para consultar las bases ingresa a la página oficial de Municipio de Juárez en el apartado Participación Ciudadana/registro de organizaciones de la sociedad civil.
