    agosto 12, 2025 | 19:31
    Brinda información Participación Ciudadana para acceder al Fondo de Impulso 2025 para las OSC

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Esta semana, el personal de la Dirección de Participación Ciudadana estará recibiendo en su oficina a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con el fin de apoyarles con la información relacionada a la convocatoria Fondo de Impulso 2025, informó el titular de la dependencia, Sebastián Aguilera Brenes.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- “Sabemos que algunas personas por cuestión de tiempo en su trabajo no pueden acudir a las instalaciones, sin embargo, también se les puede atender mediante llamada o vía la plataforma digital Zoom”, explicó el funcionario.

    Dijo que lo importante es que las organizaciones se acerquen para que despejen todas sus dudas y que de esta forma participen y accedan a este apoyo que ofrece el Gobierno Municipal de Juárez para quienes influyen de manera positiva en la comunidad.

    “Recordemos que el propósito es impulsar y fortalecer el trabajo de las entidades sin ánimo de lucro que de manera legal se encuentran constituidas”, indicó.

    Aguilera Brenes dio a conocer que hasta el momento son 35 organizaciones las que han llegado a pedir información para poder conocer de manera específica la dinámica de participación.

    La recepción de proyectos cierra el próximo viernes 15 de agosto. Para consultar las bases ingresa a la página oficial de Municipio de Juárez en el apartado Participación Ciudadana/registro de organizaciones de la sociedad civil.

