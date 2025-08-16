Movil - LB1 -
    agosto 16, 2025 | 15:43
    Beneficia NutriChihuahua a 170 adultos mayores y personas con discapacidad en Buenaventura

    POR Redacción ADN / Agencias
    Con el propósito de garantizar el acceso a una alimentación digna y atender a quienes más lo necesitan, el Gobierno del Estado, a través del programa NutriChihuahua, entregó apoyo alimentario a 170 adultos mayores y personas con discapacidad en el municipio de Buenaventura.

    Ciudad Juárez, Chih .- Durante esta jornada, 70 personas con discapacidad recibieron un total de 140 despensas, mientras que 100 adultos mayores fueron beneficiados con 200.

    Los paquetes incluyen productos básicos que contribuyen a una alimentación equilibrada y al fortalecimiento de la economía familiar.

    Esta acción se realizó en coordinación entre autoridades estatales y municipales, que aseguraron que los apoyos llegaran de forma directa, transparente y sin intermediarios a cada persona.

    Austria Galindo, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), señaló que el equipo del Departamento de Grupos Vulnerables trabajó de manera activa en la logística, organización y atención personalizada de los beneficiarios.

    Lo anterior, con el objetivo de que las entregas se desenvolvieran con orden, calidez y eficiencia.

    La funcionaria destacó que el esfuerzo conjunto entre las distintas áreas del Gobierno del Estado permite no solo cubrir una necesidad alimentaria inmediata, sino también fortalecer a las familias, con apoyos y servicios canalizados para mejorar su calidad de vida.

