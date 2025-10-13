Beneficia la SSPM a padres de familia y jóvenes en sesión de “Valórate”

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal organizó el fin de semana otra sesión de trabajo para atender a jóvenes estudiantes y padres de familia a través del programa “Valórate”.

Ciudad Juárez, Chih .- Durante esta jornada de actividades, los psicólogos, trabajadores sociales y agentes impartieron los temas centrales de Emociones e inteligencia emocional.

El contenido fue diseñado para ir dotando a padres e hijos de las herramientas necesarias para identificar, comprender y gestionar sus emociones de manera positiva, sentando las bases para una comunicación más efectiva y una mejor integración familiar.

Para ello se inició con la activación física impartida por parte de los elementos preventivos, quienes comparten sus conocimientos y adiestramiento a los adolescentes, con el objetivo de mantenerlos activos y saludables, mientras que los padres de familia reciben pláticas diseñadas para fomentar una mejor comunicación familiar.

El programa se desarrolla de manera estratégica en dos sedes principales para concentrar los esfuerzos y beneficiar a un mayor número de estudiantes de diferentes instituciones, un de ellas es la Escuela Federal Número 15, en donde se reúnen alumnos de las Escuelas Federales Número 19, 18, 17 y de las Escuelas Técnicas 88 y 84.

En el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios 128 (CBTIS) se congregan estudiantes de las Escuelas Técnicas 37, 33, 44, 47, 73 y 75, así como de las Escuelas Estatales 3012, 3086 y 3087.

Hasta el momento, el impacto del programa “Valórate” ha sido significativo, logrando beneficiar a 188 personas entre estudiantes y padres de familia en estas dos sedes, quienes han mostrado una participación activa y entusiasta.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reafirma su compromiso de trabajar de manera preventiva, implementando programas como “Valórate” que atienden las causas de la inseguridad desde su raíz, fomentando valores, habilidades para la vida y una comunicación familiar saludable.

