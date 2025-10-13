Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 13, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 13, 2025 | 15:46
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Beneficia la SSPM a padres de familia y jóvenes en sesión de “Valórate”

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La Dirección de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal organizó el fin de semana otra sesión de trabajo para atender a jóvenes estudiantes y padres de familia a través del programa “Valórate”.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- Durante esta jornada de actividades, los psicólogos, trabajadores sociales y agentes impartieron los temas centrales de Emociones e inteligencia emocional.

    - Publicidad - HP1

    El contenido fue diseñado para ir dotando a padres e hijos de las herramientas necesarias para identificar, comprender y gestionar sus emociones de manera positiva, sentando las bases para una comunicación más efectiva y una mejor integración familiar.

    Para ello se inició con la activación física impartida por parte de los elementos preventivos, quienes comparten sus conocimientos y adiestramiento a los adolescentes, con el objetivo de mantenerlos activos y saludables, mientras que los padres de familia reciben pláticas diseñadas para fomentar una mejor comunicación familiar.

    El programa se desarrolla de manera estratégica en dos sedes principales para concentrar los esfuerzos y beneficiar a un mayor número de estudiantes de diferentes instituciones, un de ellas es la Escuela Federal Número 15, en donde se reúnen alumnos de las Escuelas Federales Número 19, 18, 17 y de las Escuelas Técnicas 88 y 84.

    En el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios 128 (CBTIS) se congregan estudiantes de las Escuelas Técnicas 37, 33, 44, 47, 73 y 75, así como de las Escuelas Estatales 3012, 3086 y 3087.

    Hasta el momento, el impacto del programa “Valórate” ha sido significativo, logrando beneficiar a 188 personas entre estudiantes y padres de familia en estas dos sedes, quienes han mostrado una participación activa y entusiasta.

    La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reafirma su compromiso de trabajar de manera preventiva, implementando programas como “Valórate” que atienden las causas de la inseguridad desde su raíz, fomentando valores, habilidades para la vida y una comunicación familiar saludable.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 043 | ¿Terapia Artificial? con Ana Laura Casas

    ¿Puede la inteligencia artificial reemplazar al terapeuta humano?En este episodio de Preguntale a Lucía,...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Arrancan trabajos de ampliación en avenida De las Torres

    Este lunes el Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Obras Públicas,...
    Juárez / El Paso

    Suspende DABA adopciones de gatos durante octubre

    La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) suspendió las adopciones de gatos durante...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.