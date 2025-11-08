Beneficia CAM Móvil del JuárezBus a estudiantes del Cobach y trabajadores de maquilas

Publicidad - LB2 -

La campaña continuará durante noviembre con atención directa en escuelas, plantas industriales y puntos comunitarios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de facilitar el acceso al sistema de transporte público JuárezBus, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informó que continuará durante noviembre la campaña del CAM Móvil, beneficiando principalmente a estudiantes del Colegio de Bachilleres (Cobach) y trabajadores de maquiladoras.

Durante el mes de octubre, más de 120 alumnos del Cobach aprovecharon la presencia de los módulos móviles para realizar trámites relacionados con la obtención o renovación de la tarjeta del JuárezBus. Ante la buena respuesta, la OTV decidió extender el programa, llevando las unidades móviles a nuevos puntos de atención durante la primera quincena de noviembre.

Las próximas fechas y ubicaciones confirmadas son las siguientes:

10 al 12 de noviembre: Cobach 6, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Cobach 6, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 13 de noviembre: Maquiladora Shure Planta Norte, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Maquiladora Shure Planta Norte, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 14 de noviembre: Maquiladora Shure Planta Sur, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Maquiladora Shure Planta Sur, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 15 de noviembre: Supermercado Riberas, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

La tarjeta JuárezBus es el único medio de pago autorizado para acceder a este sistema de transporte, por lo que su tramitación es fundamental para estudiantes y trabajadores que lo utilizan diariamente. La OTV indicó que el costo inicial de la tarjeta es de 30 pesos, pero en caso de renovación, puede realizarse de forma gratuita.

La iniciativa CAM Móvil busca acercar los servicios de transporte público a zonas estratégicas, evitando desplazamientos innecesarios y agilizando el acceso a uno de los sistemas más utilizados por la población fronteriza. El módulo móvil permite realizar trámites de manera sencilla y con atención personalizada.

Autoridades reiteraron que la implementación de la tarjeta como medio de pago busca mejorar la eficiencia y seguridad del servicio, reduciendo el uso de efectivo y agilizando el ascenso y descenso de usuarios en las estaciones.

Se exhorta a la población, especialmente a estudiantes y trabajadores del sector industrial, a aprovechar las fechas programadas y acudir con la documentación necesaria para obtener su tarjeta, lo cual permitirá un acceso más cómodo y seguro al sistema JuárezBus.

