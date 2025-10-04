Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    octubre 4, 2025 | 14:13
    octubre 4, 2025 | 14:13
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Beisbol une a Ocampo y Juárez: Cruz Pérez Cuéllar

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar acudió al juego de pretemporada de Indios de Juárez contra la selección de Ocampo, Chihuahua, encuentro que sirve de preparación para los jugadores y estrecha a ambas comunidades.

    Ciudad Juárez, Chih .- Esto se llevó a cabo en el Estadio Juárez de Beisbol, donde el alcalde reiteró su felicitación al equipo aborigen por haber ganado el campeonato de la Liga Estatal de Beisbol

    Pérez Cuéllar hizo primero una visita a la escuadra del interior del estado, a quienes los saludó de mano, les dio la bienvenida y sostuvo un breve encuentro con su homólogo de aquel municipio, Rafael Solís.

    - Publicidad - HP1

    Como forma de amistad entre ambas comunidades, Solís le entregó una gorra del equipo y Pérez Cuéllar dijo que con este tipo de acciones se unen ambos municipios.

    Posteriormente acudió a la banca de Indios para estrechar la mano de los jugadores y cuerpo técnico, a quienes los reconoció por ganar el campeonato de la Liga Estatal de Beisbol.

    A la novena indígena les hizo saber que Juárez está muy contenta por su logro y los estarán apoyando en la próxima temporada.

    Rafael Solís dijo que este tipo de eventos son muy importantes para los jugadores pues ayuda a tener una mayor experiencia, ya que juegan contra el campeón del estado.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 033 | Proveduría en Frontera con Luis Felipe Quintana

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de la Preveeduría en la Frontera con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Concluye la Caravana de Emprendimiento en el TecMilenio de Ciudad Juárez

    El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico...
    Juárez / El Paso

    Aseguran 38 rifles de asalto a 3 secuestradores en la Siglo XXI

    De acuerdo a versiones policiacas, los detenidos pudieran estar relacionados con las recientes ejecuciones...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.