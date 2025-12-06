Ayuntamiento entrega mil cobijas en campaña “Que Juárez No Tenga Frío” de Televisa Univisión

Publicidad - LB2 -

El Gobierno Municipal participa por tercer año consecutivo en esta iniciativa de apoyo a familias vulnerables.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con la entrega de mil cobijas, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez se sumó una vez más a la campaña “Que Juárez No Tenga Frío”, organizada por Televisa Univisión, que este año celebra su vigésima edición con el objetivo de apoyar a las familias más vulnerables ante la llegada de las bajas temperaturas.

En representación del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, encabezó la participación municipal durante el evento de recolección, realizado la mañana de este sábado. Ahí, destacó que por instrucciones del Presidente Municipal, la administración decidió unirse nuevamente a esta causa, reafirmando su compromiso con la protección de los sectores más necesitados.

“El Presidente Municipal, atento a la convocatoria que hace Televisa Univisión, viene a otorgar mil cobijas que se van a entregar porque ya comienza la temporada invernal y qué mejor que apoyar a quienes menos tienen”, expresó Ortiz Orpinel ante medios y ciudadanos reunidos en el punto de acopio.

El funcionario aprovechó el espacio para invitar a la ciudadanía a colaborar durante la jornada, recordando que los donativos, tanto de cobijas nuevas como en buen estado, serían recibidos hasta las 7 de la tarde. Subrayó que cualquier contribución suma, especialmente cuando se trata de proteger la salud y el bienestar de personas en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores, niños y familias en condiciones precarias.

Además, hizo un llamado a la población a extremar precauciones durante el uso de calentones o calefactores en el hogar, una práctica común en esta época del año que puede representar riesgos si no se siguen las recomendaciones de seguridad. “Es fundamental prevenir incidentes domésticos, muchos de los cuales se presentan por el mal uso de estos aparatos”, señaló.

Durante su intervención, Ortiz Orpinel agradeció a Televisa Univisión por mantener activa esta campaña durante dos décadas, destacando el impacto positivo que ha tenido en la comunidad y el esfuerzo colectivo de medios, instituciones y ciudadanos. “Veinte años se dicen fácil, pero representan un gran esfuerzo. Muy agradecidos de parte del Presidente Municipal. Venimos a aportar estas mil cobijas para que Juárez no tenga frío, y ojalá que estas campañas sigan haciéndose porque reflejan el cariño y la solidaridad de nuestra comunidad”, expresó.

La iniciativa “Que Juárez No Tenga Frío” se ha convertido en una tradición de la temporada invernal en la frontera, canalizando donaciones hacia personas que enfrentan el invierno sin medios suficientes para protegerse del frío. La edición 2025 reafirma ese compromiso colectivo por una ciudad más empática, en la que gobierno, medios y ciudadanía trabajan juntos por el bienestar de todos.

