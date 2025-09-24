Avanzan jornadas de nebulización en distintos sectores de Juárez

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Ecología continúa con las jornadas de nebulización en diferentes áreas de la ciudad, con el objetivo de acabar con los moscos que aparecen luego de las lluvias.

Ciudad Juárez, Chih .- César René Díaz Gutiérrez, titular de la dependencia, dijo que en esta ocasión el personal atendió El Punto, ubicado en la avenida Heroico Colegio Militar, así como el Centro de Recuperación Cívica Total (Cerecito).

Comentó que las nebulizaciones son tanto en el exterior como en el interior de los inmuebles.

Hace unos días, el personal operativo de Ecología estuvo nebulizando el bulevar Juan Pablo II, desde la avenida Francisco Villarreal Torres, hasta Libramiento; la mayoría de los lugares que se atienden son parques y áreas verdes, así como diques, canales y acequias.

Las nebulizaciones se realizan a través de una máquina que se traslada dentro de una unidad de Ecología.

Díaz Gutiérrez mencionó que aunque la nebulización mata bichos, es amigable con la vegetación y las mascotas.

