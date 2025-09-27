Movil - LB1 -
    septiembre 27, 2025 | 12:46
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Avanza trabajo de bacheo en diversas zonas de la ciudad

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Bajo el programa de Brigadas Especiales de Bacheo, la Dirección General de Obras Públicas permanece trabajando en diversas zonas de la ciudad.

    Ciudad Juárez, Chih .- Daniel González García, director general de la dependencia, comentó que desde el día del arranque (el pasado miércoles) se han mantenido jornadas diurnas y nocturnas, destacando que este sábado también se trabaja en algunos puntos de la ciudad, principalmente en el corte de baches para posteriormente hacer la colocación de mezcla para tapar los hoyancos.

    El funcionario señaló que durante esta semana ya han sido atendidos tramos del bulevar Óscar Flores, Manuel J. Clouthier, calle Neptuno, Xochimilcas, Centeno, Camino Viejo a San José, eje vial Juan Gabriel, Plutarco Elías Calles, Juan Mata Ortiz y Begonias, entre otras.

    González García pidió a los conductores ser pacientes ante los trabajos de las cuadrillas, además de manejar con precaución ante la presencia de maquinaria y personal que pudiera ubicarse en puntos de mayor flujo vehicular.

